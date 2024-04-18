В Дубне идет строительство завода по производству раствора для ухода за контактными линзами

вторник, 16 апреля 2024 | 22:50 894 Главгосстройнадзор Подмосковья
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил на территории ОЭЗ "Дубна" ход строительства завода по производству растворов для ухода за контактными линзами.

Строить завод начали в сентябре 2023 года, а завершить планируют во II квартале 2025 года. На сегодня строительная готовность объекта — 13%. Двухэтажное здание площадью чуть более 1,8 тыс. кв. м будет включать производственные помещения, зоны складирования продукции и административные кабинеты.

Здесь будут производить раствор по уходу за контактными линзами в упаковках по 100, 240 и 360 мл, а также растворы медицинского назначения, разлитые во флаконы по 20 мл. Суммарно — 22 млн шт в год.

Застройщик — единственный в России производитель контактных линз полного цикла от научной разработки до внедрения готового продукта «Окей Вижен», продукция предприятия экспортируется в страны ближнего зарубежья и азиатского-тихоокеанского региона.

После ввода в эксплуатацию нового завода на высокотехнологичном производстве будет создано более 50 новых рабочих мест.

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