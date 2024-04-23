В Дубне Госавтоинспекторы провели акцию для посетителей МФЦ

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Дубна в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь» провели профилактическое мероприятие в Многофункциональном центре.
Целью акции стали профилактика дорожно-транспортного травматизма, нарушений Правил дорожного движения и неправильной перевозки несовершеннолетних в транспорте.
Полицейские напомнили посетителям МФЦ о важности использования ремня безопасности при поездках в автотранспортных средствах, рассказали о его эффективности. Гражданам, которые перевозят маленьких пассажиров, объяснили, почему столь важно использовать детские удерживающие устройства с самых первых поездок малыша, а также напомнили о мерах ответственности за нарушение установленных правил перевозки юных пассажиров.