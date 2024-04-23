В Дубне Госавтоинспекторы провели акцию для посетителей МФЦ

Сотрудники ОМВД России по городскому округу Дубна в здании ОГИБДД провели информационную акцию «Госуслуги - быстро, удобно и доступно!». Мероприятие направлено на популяризацию государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел.

Сотрудники ОМВД России по городскому округу Дубна в здании ОГИБДД провели информационную акцию «Госуслуги - быстро, удобно и доступно!». Мероприятие направлено на популяризацию государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел.

21.04.2024 | 15:12

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