В детском садике в Дубне прошла научно-практическая конференция «Человек и космос»

среда, 10 апреля 2024 | 19:49 715 ОЭЗ "Дубна"
В преддверии Дня космонавтики подшефный ОЭЗ «Дубна» детский сад «Созвездие» организовал научно-практическую конференцию «Человек и космос».

В мероприятии приняли участие дошколята из Дубны, а также, на заочной основе, из наукоградов Жуковский, Люберцы, Королев, Новоуральск - всего 30 будущих исследователей космоса.

"Это уже третья научно-практическая конференция, которую мы проводим под эгидой Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов, - рассказала руководитель детского сада «Созвездие» Елена Велякова. - Мероприятие направлено на опережающую профориентацию детей и в этот раз проекты наших воспитанников посвящены космической теме: их первым знания об учёных, планетах, о Солнечной системе и даже о космическом мусоре".

В состав взыскательного, но доброжелательного жюри вошли заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов, директор агентства развития наукограда «Дубна» Анастасия Акимова, руководитель билингвального детского сада Наталья Мельничук и председатель Дубненского отделения «Союза женщин России» Ольга Михайлова.

На торжественном открытии конференции они сказали в адрес маленьких участников теплые напутственные слова, призвали отлично учиться, познавать новое и всегда добиваться поставленных целей.

После торжественной части у юных исследователей была возможность продемонстрировать свои творческие способности в проектных работах. София Демиденко представила проект «Звезды и созвездия», Дарья Тузикова - «Об ученом Циолковском», а Павел Сучков рассказал удивительные факты о планетах Солнечной системы. Заинтересовало членов жюри выступление Всеволода Горланова – о космическом мусоре, будущий астроном Елизавета Кушка выступила с проектом «Солнечная система», а доклад Ивана Марущака назывался «Строение Солнечной системы».

Кулькова Мария рассказала участникам конференции о планете Венера – сестре Земли, а ребята из детского сада «Улыбка» при гимназии №11 - Черкунова Кристина, Аленина Варвара и Логинов Матвей выступили с докладами «Луна – это интересно!», «Полет ракеты в космос», «Космодром».

Подводя итоги, члены жюри подчеркнули важность проведения подобных мероприятий, на которых дети узнают о новых темах, связанных с космосом. Лидеры конкурса определены, награждены грамотами, но и остальные ребята не остались без поощрительных подарков. Мы надеемся, что эти награды воодушевят юных исследователей на новые успехи в учебе.

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