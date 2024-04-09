В детском садике в Дубне прошла научно-практическая конференция «Человек и космос»

В мероприятии приняли участие дошколята из Дубны, а также, на заочной основе, из наукоградов Жуковский, Люберцы, Королев, Новоуральск - всего 30 будущих исследователей космоса.

"Это уже третья научно-практическая конференция, которую мы проводим под эгидой Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов, - рассказала руководитель детского сада «Созвездие» Елена Велякова. - Мероприятие направлено на опережающую профориентацию детей и в этот раз проекты наших воспитанников посвящены космической теме: их первым знания об учёных, планетах, о Солнечной системе и даже о космическом мусоре".