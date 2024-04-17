Университет "Дубна" отметил День космонавтики встречей с экспертами

Перед студентами выступили руководитель отдела тематической обработки данных дистанционного зондирования компании «Стилспейс» Дмитрий Добрынин, заместитель руководителя по картографии и геоинформатике отдела тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли компании «Стилсофт» (г. Пермь) Оксана Сухова и заведующий сектором компьютерных технологий 3D-моделирования геолого-геофизических объектов отделения геоинформатики ФГБУ «ВНИГНИ» Виктор Спиридонов.

Эксперты прочитали для студентов интересную лекцию о задачах дистанционного мониторинга природной и антропогенной среды и тех информационных технологиях, которые развиваются сегодня для их решения. Рассмотрели основные этапы эволюции геоинформационных подходов и методов дистанционного сбора информации за последние 20 лет, а также становление и перспективы развития ведущих трендов информационных технологий в сфере природопользования, экологии и контроля за состоянием техногенных объектов.

После лекции состоялся семинар: на нем обсудили развитие научных и образовательных подходов в области ГИС и ДДЗ в Университете «Дубна»:

Дмитрий Добрынин рассказал о результатах уже реализованных проектов, сфокусировал внимание на существующих ИТ-потребностях этой отрасли и выделил наиболее востребованные сегодня направления исследований.

Оксана Сухова поделилась опытом проведения проектов по профориентации школьников, способствующих повышению интереса учащихся к геоинформатике и технологиям дистанционного зондирования.

Виктор Спиридонов отметил актуальность использования ДДЗ в геологическом изучении недр и недропользования и подчеркнул необходимость развития импортозамещающих программно-технологических решений, базой для которых сегодня может служить российская геоинформационная система ГИС INTEGRO.

Геоинформационные проекты, решающие задачи комплексного анализа данных ДДЗ, сегодня находят свое применение во всех сферах хозяйственной деятельности и являются обязательным компонентом комплексных систем безопасности, обеспечивающих мониторинг пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий.

Общемировой тренд на развитие мирного космоса ставит перед ИТ-специалистами сложные и интересные задачи по разработке новых оригинальных методик и алгоритмов распознавания образов, созданию актуальных геоинформационных моделей и эталонных дата-сетов – того научно-технологического задела, который выведет нас на новый уровень природно-ресурсного и экологического мониторинга.