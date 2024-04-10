Университет "Дубна" начинает сотрудничество с ИТ-компанией Cloud Com

пятница, 12 апреля 2024 | 19:44 227
Соглашение о сотрудничестве между Университетом "Дубна" и компанией Cloud Com было подписано на Форуме работодателей, недавно прошедшем в стенах ВУЗа.

Cloud Com – компания-резидент ОЭЗ «Дубна», которая занимается разработкой комплексных решений в системах документооборота и участвует в крупных государственных проектах. Сейчас штат компании почти на 90% укомплектован выпускниками и студентами Университета.

Благодаря заключенному соглашению, еще больше студентов старших курсов Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета "Дубна" смогут участвовать в хакатонах от Cloud Com и проходить там стажировки.

Актуализация учебных программ по самым современным требованиям рынка труда, проведение практик и хакатонов, совместные прикладные проекты – вот приоритетные задачи сотрудничества Института САУ и компании Cloud Com.

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