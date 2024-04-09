Умер физик-теоретик Питер Хиггс, получивший Нобелевскую премию за предсказание бозона Хиггса

Профессор Хиггс умер у себя дома 8 апреля после непродолжительной болезни.

«Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей будущих поколений», — заявил директор Эдинбургского университета сэр Питер Мэтисон.

Питер Хиггс был всемирно известным физиком-теоретиком. В 1964 году он выдвинул теорию о существовании элементарной частицы, отвечающей за наличие или отсутствие масс у других элементарных частиц. В то же время независимо от Хиггса эту теорию выдвинул бельгийский физик Франсуа Энглер.

В 2012 году ученым из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) удалось обнаружить эту частицу. Ее назвали бозоном Хиггса в честь британского физика. Через год Хиггс и Энглер получили Нобелевскую премию по физике за предсказание существования бозона Хиггса.