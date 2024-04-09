Умер физик-теоретик Питер Хиггс, получивший Нобелевскую премию за предсказание бозона Хиггса

среда, 10 апреля 2024 | 09:12 704 University of Edinburgh
В возрасте 94 лет умер британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс.

Профессор Хиггс умер у себя дома 8 апреля после непродолжительной болезни.

«Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей будущих поколений», — заявил директор Эдинбургского университета сэр Питер Мэтисон.

Питер Хиггс был всемирно известным физиком-теоретиком. В 1964 году он выдвинул теорию о существовании элементарной частицы, отвечающей за наличие или отсутствие масс у других элементарных частиц. В то же время независимо от Хиггса эту теорию выдвинул бельгийский физик Франсуа Энглер.

В 2012 году ученым из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) удалось обнаружить эту частицу. Ее назвали бозоном Хиггса в честь британского физика. Через год Хиггс и Энглер получили Нобелевскую премию по физике за предсказание существования бозона Хиггса.

09.04.2024 | 19:34    739
Клевер–фест: Фестиваль о возможностях развития, творчества и общения для взрослых прошел в Дубне
Впервые в Дубне 6 апреля на базе Универсальной библиотеки ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева прошёл фестиваль о возможностях развития, творчества и общения для взрослых.
11.04.2024 | 22:39    421
В «Google Фото» станут бесплатными сложные инструменты для редактирования
Несколько продвинутых ИИ-инструментов для редактирования фото, включая Magic Editor, станут бесплатно доступны всем пользователям Google Фото. Инструменты редактирования откроются для публики 15 мая, и пройдёт около 2 недель, прежде чем ими смогут...
Изображение носит ознакомительный характер
07.04.2024 | 15:56    625
Интимное видео общение стоило жителю Конаково 25 тысяч рублей
29-летний житель Конаково, находясь в гостях в Твери, в одном из мессенджеров вступил в интимную переписку с неизвестной. Затем общение продолжилось в формате видеозвонка.