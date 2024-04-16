Студенты-химики Университета "Дубна" посетили НПП "Интеграл"

четверг, 18 апреля 2024 | 14:39 719 Университет "Дубна"
Четверокурсники Кафедры химии, новых технологий и материалов Университета "Дубна" посетили НПП «Интеграл».

НПП «Интеграл» занимается научно-техническими разработками в области специальных материалов, автоматизацией технологических процессов экологически опасных производств, а также участвует в оснащении режимных объектов системами противопожарной защиты.

Ребята посетили исследовательскую и технологическую лаборатории, установку для водоподготовки и различные производственные площадки по производству специальных пигментов и специальных волокон.

Студенты узнали о системах самотушения, важности маркировки музыкальных инструментов, а также о производстве специальных пигментов и волокон.

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