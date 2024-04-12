Специалисты Дубненской больницы провела профилактический выезд в ТРК "Маяк" в Дубне

пятница, 12 апреля 2024 | 21:42 233 Дубненская больница
Несколько дней в Торгово-развлекательном комплексе «Маяк» в Дубне выездная бригада медиков Дубненской больницы проверяла здоровье сотрудников на рабочих местах.

Медпункты были открыты на втором этаже и на базе передвижного комплекса «Мобильная поликлиника» оборудованного всем необходимым для приема. В составе мобильной бригады прием вели акушер-гинекологи, врач ультразвуковой диагностики и функциональной диагностики, терапевт и медицинские сестры.

Обследования включали анкетирование, измерение антропометрических данных, измерение артериального и внутриглазного давления, определение индекса массы тела, общий и биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы и холестерина, для мужчин анализ на определение ПСА, УЗИ молочных желез и взятие мазков у женщин. На кардиовизиографе специалист проводил скрининг и оценку состояние работы сердца.

Кроме того, все желающие посетители торгового-комплекса также могли проверить свое здоровье у специалистов городской больницы. Всего за два дня обследования прошли более 100 человек.

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