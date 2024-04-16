Сотрудник Росгвардии тренирует юных дубненских тхэквондистов

«С 2019 года тренирую своих учеников и всех желающих обучится тхэквандо. После службы или в выходные дни направляюсь в спортивный комплекс, где меня ждут ребята», - рассказал Герман Латыпов.

Росгвардеец стремился познать боевые искусство со школьных лет. Свой путь он начал с занятий самбо - уникального вида спорта, сочетающего в себе боевое и спортивное направления, а после открыл для себя скоростной вид единоборства — тхэквандо. Благодаря своей целеустремленности, в 2021 году стал призером кубка России по тхэквондо.