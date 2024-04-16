Сотрудник Росгвардии тренирует юных дубненских тхэквондистов

четверг, 18 апреля 2024 | 17:24 713 Росгвардия Подмосковья
Младший сержант полиции Герман Латыпов из Дубны поделился, как ему удается успешно совмещать тренерскую деятельность с ответственной службой в Росгвардии.

«С 2019 года тренирую своих учеников и всех желающих обучится тхэквандо. После службы или в выходные дни направляюсь в  спортивный комплекс, где меня ждут ребята», - рассказал Герман Латыпов.

Росгвардеец стремился познать боевые искусство со школьных лет. Свой путь он начал с занятий самбо - уникального вида спорта, сочетающего в себе боевое и спортивное направления, а после открыл для себя скоростной вид единоборства — тхэквандо. Благодаря своей целеустремленности, в 2021 году стал призером кубка России по тхэквондо.

Сейчас Герман тренирует юных тхэквандистов, а его воспитанники принимают активное участие в чемпионатах Московской области и занимают призовые места.

«Тренерская деятельность позволяет мне не только делиться своими знаниями и опытом, но и вдохновлять других на достижение спортивных  целей. Я помогаю каждому своему ученику раскрыть личный  потенциал, поддерживать дисциплину и самореализовываться», - поделился сотрудник вневедомственной охраны.

По словам Германа Латыпова, обучение и тренировки стали для него не просто хобби, а образом жизни, который способствует как физическому, так и духовному развитию.

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