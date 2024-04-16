Сотрудник Росгвардии тренирует юных дубненских тхэквондистов

«С 2019 года тренирую своих учеников и всех желающих обучится тхэквандо. После службы или в выходные дни направляюсь в спортивный комплекс, где меня ждут ребята», - рассказал Герман Латыпов.
Росгвардеец стремился познать боевые искусство со школьных лет. Свой путь он начал с занятий самбо - уникального вида спорта, сочетающего в себе боевое и спортивное направления, а после открыл для себя скоростной вид единоборства — тхэквандо. Благодаря своей целеустремленности, в 2021 году стал призером кубка России по тхэквондо.
Сейчас Герман тренирует юных тхэквандистов, а его воспитанники принимают активное участие в чемпионатах Московской области и занимают призовые места.
«Тренерская деятельность позволяет мне не только делиться своими знаниями и опытом, но и вдохновлять других на достижение спортивных целей. Я помогаю каждому своему ученику раскрыть личный потенциал, поддерживать дисциплину и самореализовываться», - поделился сотрудник вневедомственной охраны.
По словам Германа Латыпова, обучение и тренировки стали для него не просто хобби, а образом жизни, который способствует как физическому, так и духовному развитию.