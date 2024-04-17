Прошло оперативное совещание по общественному транспорту на площадке АО «РАТА» в Дубне

вторник, 16 апреля 2024 | 22:04 774 Администрация Дубны
16 апреля Глава Дубны Максим Тихомиров провёл оперативное совещание на площадке АО «РАТА», где создана автобусная база АО «МОСТРАНСАВТО».

Полтора месяца назад было принято важное решение о начале перевода автобусов в Дубну. Это и экономически целесообразнее, и эффективнее в работе.

Максим Андреевич поговорил со специалистами, которые выводят автобусы на линию - они рады изменениям: появилось 4 часа свободного времени, так как не надо ехать в соседний город Талдом на автобусную базу.

Обсудили готовность базы принять вторую партию из 13-14 автобусов. Это произойдёт на следующей неделе. Таким образом, все автобусы, которые обслуживают дубненские маршруты, полностью переедут в Дубну. Здесь работы идут в графике.

Параллельно идет подсчет того, сколько нужно дополнительных автобусов средней и большой вместимости. Во втором квартале пройдут областные торги по закупке автобусов, по итогам 6 новых машин должны приехать в наукоград.

17.04.2024 | 19:38    785
В Дубне в ОМВД прошел строевой смотр сотрудников
В связи с переходом на летнюю форму одежды в ОМВД России по г.о. Дубна был проведен строевой смотр личного состава.
19.04.2024 | 16:35    721
Школьница из Дубны стала призером Всероссийской олимпиады школьников
Ученица 11 класса лицея №6 им. академика Г.Н. Флерова города Дубна Анна Алексашина стала призером в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в категории "Русский язык".
16.04.2024 | 22:04    774
Прошло оперативное совещание по общественному транспорту на площадке АО «РАТА» в Дубне
16 апреля Глава Дубны Максим Тихомиров провёл оперативное совещание на площадке АО «РАТА», где создана автобусная база АО «МОСТРАНСАВТО».