Прошло оперативное совещание по общественному транспорту на площадке АО «РАТА» в Дубне

Полтора месяца назад было принято важное решение о начале перевода автобусов в Дубну. Это и экономически целесообразнее, и эффективнее в работе.

Максим Андреевич поговорил со специалистами, которые выводят автобусы на линию - они рады изменениям: появилось 4 часа свободного времени, так как не надо ехать в соседний город Талдом на автобусную базу.

Обсудили готовность базы принять вторую партию из 13-14 автобусов. Это произойдёт на следующей неделе. Таким образом, все автобусы, которые обслуживают дубненские маршруты, полностью переедут в Дубну. Здесь работы идут в графике.