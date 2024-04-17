Производитель кофе из Дубны обратился к правительству Подмосковья за помощью

среда, 17 апреля 2024 | 21:40 804 Мининвест Подмосковья
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - провела очередную встречу с бизнесом в режиме онлайн по теме технического присоединения к инженерным сетям.

Участвовало порядка 200 представителей бизнеса и руководителей производств. В числе компаний, обратившихся за решением своих проблем, оказался производитель кофе из Дубны. Компания «Кофе Блюз» столкнулась с ситуацией, при которой сроки подключения предприятия к газоснабжению неоднократно сдвигались, при этом итоговая стоимость техприсоединения для компании оказалась намного выше первоначальной.

«Ситуация, сложившаяся у этого предприятия, к сожалению, неуникальна. По тем или иным причинам трудности возникают у разных производств из различных городских округов», – отметила зампред.

Она подчеркнула, что намерена совместно с руководством городского округа Дубна прорабатывать вопрос расширения возможностей для локализации предприятий и развития в округе формата готовых промплощадей.

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