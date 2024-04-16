Представлено кресло Razer Cthulhu с восемью роботизированными руками

воскресенье, 14 апреля 2024 | 15:48 583 IXBT
Американская компания Razer представила концептуальное игровое кресло Razer Cthulhu, которое включает восемь роботизированных рук, управляемых искусственным интеллектом, для удовлетворения потребностей геймера, не желающего лишний раз вставать. Анонс был сделан ко Дню дурака 1 апреля.

Встроенная функция массажа активируется по требованию. Кресло может покормить седока или побрить, если такая необходимость возникнет. Роботизированные руки управляются вымышленным чипом Skynapse от Razer, обученным на огромном наборе данных. Кресло само обучается и адаптируется, чтобы наилучшим образом служить пользователю.

Конечно, это просто безобидная шутка на 1 апреля, но с учётом скорости развития технологий искусственного интеллекта нетрудно представить, что подобные кресла могут стать реальностью в обозримом будущем.

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