Полицейские в Дубне провели рейд по предотвращению нелегальной миграции

Сотрудники ОМВД России по городскому округу Дубна провели рейд по предотвращению нелегальной миграции, профилактике преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.
В ходе проверки одного из строительных объектов, на территории Дубны выявлены иностранные граждане, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность в качестве подсобных рабочих.
За нарушение 30 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен административный штраф с последующим выдворением за пределы страны.
Полиция в Дубне провела рейд против нелегальной миграции
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