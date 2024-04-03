Полицейские в Дубне провели рейд по предотвращению нелегальной миграции

среда, 17 апреля 2024 | 19:52 815 ГУ МВД России по Московской области
Сотрудники ОМВД России по городскому округу Дубна провели рейд по предотвращению нелегальной миграции, профилактике преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.

В ходе проверки одного из строительных объектов,  на территории Дубны выявлены иностранные граждане, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность в качестве подсобных рабочих.

За нарушение 30 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен административный штраф с последующим выдворением за пределы страны.

Полиция в Дубне провела рейд против нелегальной миграции

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