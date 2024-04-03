Полицейские в Дубне провели рейд по предотвращению нелегальной миграции

В ходе проверки одного из строительных объектов, на территории Дубны выявлены иностранные граждане, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность в качестве подсобных рабочих.

За нарушение 30 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен административный штраф с последующим выдворением за пределы страны.