Пенсионер-"инвестор" из Конаково отправил мошенникам почти 5 миллионов рублей

суббота, 27 апреля 2024 | 20:45 439 МВД России
73-летний пенсионер из Конаково стал очередной жертвой мошенников. Желая получить высокий доход в иностранной валюте от инвестирования денежных средств, мужчина потерял порядка 5 миллионов рублей.

В полиции потерпевший пояснил, что вступил в телефонный разговор с неизвестным, который представился финансовым специалистом. Незнакомец предложил заработать за счёт игры на курсах валют в кассах обменных пунктов. Для этого он убедил пенсионера установить на мобильный телефон некое приложение и создать аккаунт.

Следуя инструкциям, мужчина перевёл на инвестиционную платформу сначала 100 долларов США и дополнительно открыл счёт в банке, с которого в течение месяца перевёл порядка 5 миллионов рублей на различные номера телефонов, которые ему предоставил "брокер".

Вскоре мужчина обнаружил в приложении, что якобы на его виртуальном криптокошельке числится сумма в 75 тысяч долларов США. Он хотел вывести сумму, но не смог пройти «верификацию», а лжеброкер перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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