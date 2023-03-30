Новый врач приступил к работе в хирургическом отделении Дубненской больницы

В 2017 году Игорь Олегович окончил «Белорусский государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело». Прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия» и в клинической ординатуре по специальности «Онкохирургия».
Ранее специалист работал в медучреждениях Московской области, одно из последних - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского.
В Талдомской больнице спасли мужчину с 7 пулевыми ранениями
Молодой доктор, но уже с большим опытом работы, владеет современными методами диагностики и оперативного лечения, проводит широкий спектр хирургических операций, в т.ч. с применением лапароскопической и малоинвазивной хирургии. Оказывает экстренную и плановую помощь пациентам общехирургического профиля с различными патологиями.
В поликлинике №1 Дубненской больницы приступил к работе новый заведующий
Врач переехал в Дубну вместе с семьей, месяц назад его супруга Анастасия Игнатчик возглавила коллектив поликлиники №1 Дубненской больницы.