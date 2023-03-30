Новый врач приступил к работе в хирургическом отделении Дубненской больницы

пятница, 12 апреля 2024 | 21:09 248 Дубненская больница
В хирургическом отделении Дубненской больницы к работе приступил врач-хирург Игорь Игнатчик.

В 2017 году Игорь Олегович окончил «Белорусский государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело». Прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия» и в клинической ординатуре по специальности «Онкохирургия».

Ранее специалист работал в медучреждениях Московской области, одно из последних - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского.

В Талдомской больнице спасли мужчину с 7 пулевыми ранениями

Смотрите также
Изображение носит ознакомительный характер
30.03.2023 | 16:29    549
В Талдомской больнице спасли мужчину с 7 пулевыми ранениями
Бригада скорой помощи доставила в Талдомскую больницу 57-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Как выяснилось, в результате ссоры в него семь раз выстрелили в упор из травматического оружия.

Молодой доктор, но уже с большим опытом работы, владеет современными методами диагностики и оперативного лечения, проводит широкий спектр хирургических операций, в т.ч. с применением лапароскопической и малоинвазивной хирургии. Оказывает экстренную и плановую помощь пациентам общехирургического профиля с различными патологиями.

В поликлинике №1 Дубненской больницы приступил к работе новый заведующий

Смотрите также
20.03.2024 | 17:26    761
В поликлинике №1 Дубненской больницы приступил к работе новый заведующий
В поликлинике №1 Дубненской больницы к исполнению обязанностей заведующего подразделением приступила Анастасия Игнатчик.

Врач переехал в Дубну вместе с семьей, месяц назад его супруга Анастасия Игнатчик возглавила коллектив поликлиники №1 Дубненской больницы.

10.04.2024 | 21:26    660
В Талдоме обсудили вопросы развития сельского хозяйства на Деловом завтраке
5 апреля в Талдоме прошел Деловой завтрак, посвященный обсуждению перспектив развития сельского хозяйства в регионе.
08.04.2024 | 20:16    890
Сдвинулась с места проблема строительства дорог к поселку для многодетных в Дубне
Определён подрядчик, который проведёт работы по обустройству временных подъездных дорог в посёлке для многодетных в Юркино в Дубне.
08.04.2024 | 11:37    588
Мария Ушанкова: Нейросети пришли в дипломные работы студентов Университета "Дубна"
Если естественный интеллект завоевывал мир медленно, то нейросети, ворвавшиеся в наш мир, меняют его быстро и бесповоротно.