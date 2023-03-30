Новый врач приступил к работе в хирургическом отделении Дубненской больницы

В 2017 году Игорь Олегович окончил «Белорусский государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело». Прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия» и в клинической ординатуре по специальности «Онкохирургия».

Ранее специалист работал в медучреждениях Московской области, одно из последних - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского.