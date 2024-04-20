Молодёжная театральная мастерская «Первый состав» из Дубны впервые выступила на московской сцене

среда, 17 апреля 2024 | 16:43 813 Администрация Дубны
В Музее-мастерской Людмилы Гурченко 14 апреля дубненская Молодёжная театральная мастерская «Первый состав» показала литературный спектакль «Громада Маяковский».

Приглашение они получили после ярких выступлений в Дубне на сцене КМЦ «Инициатива».

«Всем говорят, что Маяковский был громадой, но только внешне – в душе он был невероятно ранимый. Хотелось показать его через реальную, живую историю. Звучат разные стихи: о любови, революции, жизни. И какой он человек мы показываем через историю с Лилей Брик. Мне кажется, так жизнь человека определенно запоминается» - отмечает режиссёр спектакля Екатерина Овчинникова.

На гастроли в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко «Первый состав» отправился при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Дубны.

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