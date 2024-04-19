Министр здравоохранения Северной Кореи посетил Дубну

В Россию северокорейская делегация, которую возглавляет министр здравоохранения страны Чон Му Рим, прибыла на шесть дней для возобновления прерванного много лет назад сотрудничества в области научной и практической медицины. В Дубне делегацию КНДР сопровождала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Астапенко.

Увидеть инфраструктуру двух площадок и предприятия гости смогли на экскурсии, в ходе которой посетили фармзавод компании «ПСК «Фарма».