Министр здравоохранения Северной Кореи посетил Дубну

четверг, 18 апреля 2024 | 17:56 972 ОЭЗ "Дубна"
В рамках пребывания в России делегация Министерства здравоохранения КНДР во главе с министром Чон Му Римом посетила ОЭЗ «Дубна» с деловым визитом.

В Россию северокорейская делегация, которую возглавляет министр здравоохранения страны Чон Му Рим, прибыла на шесть дней для возобновления прерванного много лет назад сотрудничества в области научной и практической медицины. В Дубне делегацию КНДР сопровождала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Астапенко.

Увидеть инфраструктуру двух площадок и предприятия гости смогли на экскурсии, в ходе которой посетили фармзавод компании «ПСК «Фарма».

Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим отметил, что визит был плодотворным, а его результатом в перспективе может стать обмен технологиями и заключение взаимовыгодных контрактов.

Наибольший интерес вызвали лабораторная медицина (реагенты, тест-полоски), линейные ускорители для лечения онкологии производства «Фабрики радиотерапевтической техники», микроисточники для низкодозной брахитерапии «Бебиг» (резидент «НаноБрахиТек»), лекарственные препараты компаний «Алтегра» и «ПСК Фарма», аппараты рентгенологические и УЗИ «Елс-Мед», другая инновационная продукция.

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