Художник Боб Макар из Дубны подготовил новую экспозицию к выставке в Совете Федерации РФ

суббота, 13 апреля 2024 | 09:09 243
Известный стрит-арт художник из Дубны Боб Макар целый год посвятил творчеству Пушкина. За это время он написал 40 картин.

В рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича, художник решил создать серию работ, посвященных его произведениям.

Особое место занимает поэма «Полтава», которая вдохновила его на создание масштабного полотна, а также произведения в жанре сказок и «Евгений Онегин». Хотя многие художники обращались к этой теме, стиль Боба Макара остается неповторимым. В настоящее время он работает над изображением первой встречи главных героев.

Все работы выставят в Библиотеке Левобережья города Дубна, гле пройдут чтения произведений великого поэта, после чего экспозиция отправится в Рязань, где ее представят в одном из залов Совета Федерации.

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Художник Боб Макар из Дубны подготовил новую экспозицию к выставке в Совете Федерации РФ
Известный стрит-арт художник из Дубны Боб Макар целый год посвятил творчеству Пушкина. За это время он написал 40 картин.