Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ситуацию с вырубкой леса в Клетино на личный контроль

среда, 10 апреля 2024 | 20:54 741 СК России
В Клетинском бору осуществлена вырубка вековых насаждений под видом уборки сухостоя - большинство складированных вдоль дороги спиленных деревьев визуально не обладают признаками поражения.

В Следственном управлении СК России по Тверской области организована процессуальная проверка. Тем не менее, Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дополнительно поручил руководителю СУ СК России по Тверской области Альберту Кизимову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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