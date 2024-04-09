Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ситуацию с вырубкой леса в Клетино на личный контроль

В Следственном управлении СК России по Тверской области организована процессуальная проверка. Тем не менее, Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дополнительно поручил руководителю СУ СК России по Тверской области Альберту Кизимову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.