Дубна и Центральноафриканская республика - перспективы сотрудничества

пятница, 12 апреля 2024 | 20:20 255 Университет "Дубна"
В ходе визита делегации Центральноафриканской республики в Университет "Дубна" обсуждались направления сотрудничества двух стран в области образования.

Делегацию возглавлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Центральноафриканской республики Леон Додону-Пуганаза.

Страна, которая находится в самом центре Африки, испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах, в первую очередь – в инженерах. В ходе встречи велись переговоры о реализации совместных образовательных программ в магистратуре, изучении русского языка как иностранного. Также обсуждалась возможность стажировок для преподавателей в Университете и на предприятиях наукограда.

В программу визита вошли прогулки по кампусу и экскурсии в лаборатории ВУЗа. Гости познакомились с работой Лаборатории по испытанию композитных материалов, побывали на занятиях в Лаборатории инженерного моделирования и Лаборатории электроники и микропроцессорной техники, созданной при поддержке ОИЯИ.

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