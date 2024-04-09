Дубна и Центральноафриканская республика - перспективы сотрудничества

Делегацию возглавлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Центральноафриканской республики Леон Додону-Пуганаза.
Страна, которая находится в самом центре Африки, испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах, в первую очередь – в инженерах. В ходе встречи велись переговоры о реализации совместных образовательных программ в магистратуре, изучении русского языка как иностранного. Также обсуждалась возможность стажировок для преподавателей в Университете и на предприятиях наукограда.
В программу визита вошли прогулки по кампусу и экскурсии в лаборатории ВУЗа. Гости познакомились с работой Лаборатории по испытанию композитных материалов, побывали на занятиях в Лаборатории инженерного моделирования и Лаборатории электроники и микропроцессорной техники, созданной при поддержке ОИЯИ.