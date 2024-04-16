Депутат Московской областной Думы посетил Дубненскую больницу

Александр Орлов ознакомился с работой приемного отделения, урологического отделения, детской хирургии, женской консультации и роддома. Пообщался с пациентами, врачами и персоналом. Осмотрел состояние помещений бывшего лечебного корпуса.
Депутат поблагодарил медиков за ежедневный труд и отметил, что в отделениях созданы самые комфортные условия для оказания помощи взрослым, детям и беременным женщинам. В свою очередь, главный врач поделился тем, что помогает ему привлекать специалистов для работы в больнице, - это региональные и федеральные меры соцподдержки, а также помощь со стороны администрации города.
«Благодарю Александра Владимировича за визит и высокую оценку работы больницы и ее специалистов. За поддержку нашего учреждения и его коллектива. Обсудили совместную реализацию дальнейших проектов и решение вопросов, требующих участия депутата», - сказал главный врач Игорь Давронов.
Отметим, что Александр Орлов — координатор федерального проекта «Здоровое будущее» в Московской области.