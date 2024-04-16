Депутат Московской областной Думы посетил Дубненскую больницу

суббота, 13 апреля 2024 | 14:57 779 Дубненская больница
12 апреля депутат Московской областной Думы Александр Орлов по приглашению главного врача Игоря Давронова посетил Дубненскую больницу.

Александр Орлов ознакомился с работой приемного отделения, урологического отделения, детской хирургии, женской консультации и роддома. Пообщался с пациентами, врачами и персоналом. Осмотрел состояние помещений бывшего лечебного корпуса.

Депутат поблагодарил медиков за ежедневный труд и отметил, что в отделениях созданы самые комфортные условия для оказания помощи взрослым, детям и беременным женщинам. В свою очередь, главный врач поделился тем, что помогает ему привлекать специалистов для работы в больнице, - это региональные и федеральные меры соцподдержки, а также помощь со стороны администрации города.

«Благодарю Александра Владимировича за визит и высокую оценку работы больницы и ее специалистов. За поддержку нашего учреждения и его коллектива. Обсудили совместную реализацию дальнейших проектов и решение вопросов, требующих участия депутата», - сказал главный врач Игорь Давронов.

Отметим, что Александр Орлов — координатор федерального проекта «Здоровое будущее» в Московской области.

16.04.2024 | 16:52    602
Полицейские в Дубне и сотрудники Госжилнадзора провели совместный рейд
Сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Дубна и представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области провели рейд по пресечению несанкционированного сброса мусора.
12.04.2024 | 22:46    866
Дама в Кимрах в результате «подработки на торговой площадке» лишилась денежных средств
В дежурную часть ОМВД «Кимрский» обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что в поисках удаленной работы на просторах Интернет вступила в группу, где скидывали задания для работы в Интернет-магазине одного известного маркетплейса....
13.04.2024 | 09:09    922
Художник Боб Макар из Дубны подготовил новую экспозицию к выставке в Совете Федерации РФ
Известный стрит-арт художник из Дубны Боб Макар целый год посвятил творчеству Пушкина. За это время он написал 40 картин.