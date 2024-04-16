Депутат Московской областной Думы посетил Дубненскую больницу

Депутат поблагодарил медиков за ежедневный труд и отметил, что в отделениях созданы самые комфортные условия для оказания помощи взрослым, детям и беременным женщинам. В свою очередь, главный врач поделился тем, что помогает ему привлекать специалистов для работы в больнице, - это региональные и федеральные меры соцподдержки, а также помощь со стороны администрации города.