Будущие родители смогли оценить работу роддома Дубненской больницы

Google запустил Vids - приложение на базе искусственного интеллекта, которое сочетает создание видео с совместной работой в реальном времени.

Google запустил Vids - приложение на базе искусственного интеллекта, которое сочетает создание видео с совместной работой в реальном времени.

12.04.2024 | 09:06

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