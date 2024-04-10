Будущие родители смогли оценить работу роддома Дубненской больницы

На встречу пришли жители Дубны, а также приехали будущие родители из соседних городов и областей: Талдом, Запрудня, Вербилки и другие. Для их комфортного передвижения в обе стороны Дубненская больница организовала спецтранспорт. Мероприятие собрало почти сто человек.
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Яхина и заведующая родильным домом и женской консультацией Ирина Косабуцкая познакомили с акушер-гинекологами, акушерками, медицинским сестрами, провели экскурсию, показав приемное отделение, родильные боксы, послеродовые уютные палаты, яркую выписную.
Специалисты рассказали о наблюдении беременных и пренатальном скрининге, поделились информацией о порядке госпитализации и в каких случаях, не теряя времени, необходимо обращаться за помощью, отметив, что роддом работает круглосуточно и открыт для всех желающих. Поделились об особенностях, видах родов, возможностях партнерских родов. Такой подход высоко оценили присутствующие на встрече будущие папы. Врачи отметили важность и необходимость вакцинации новорожденных.
От гостей прозвучало множество вопросов: как собрать сумку в роддом и что необходимое в ней должно быть для удобства мамы и малыша, послеродовой уход и забота о новорожденном, грудное вскармливание, сроки пребывания и многие другие вопросы, волнующие каждую маму. Специалисты постарались уделить внимание всем присутствующим и сделать знакомство полезным и информативным, пригласив на новые встречи.