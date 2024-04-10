Будущие родители смогли оценить работу роддома Дубненской больницы

четверг, 11 апреля 2024 | 15:32 534 Дубненская больница
Роддом Дубненской больницы 10 апреля провел День открытых дверей для будущих мам и пап.

На встречу пришли жители Дубны, а также приехали будущие родители из соседних городов и областей: Талдом, Запрудня, Вербилки и другие. Для их комфортного передвижения в обе стороны Дубненская больница организовала спецтранспорт. Мероприятие собрало почти сто человек.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Яхина и заведующая родильным домом и женской консультацией Ирина Косабуцкая познакомили с акушер-гинекологами, акушерками, медицинским сестрами, провели экскурсию, показав приемное отделение, родильные боксы, послеродовые уютные палаты, яркую выписную.

Специалисты рассказали о наблюдении беременных и пренатальном скрининге, поделились информацией о порядке госпитализации и в каких случаях, не теряя времени, необходимо обращаться за помощью, отметив, что роддом работает круглосуточно и открыт для всех желающих. Поделились об особенностях, видах родов, возможностях партнерских родов. Такой подход высоко оценили присутствующие на встрече будущие папы. Врачи отметили важность и необходимость вакцинации новорожденных.

От гостей прозвучало множество вопросов: как собрать сумку в роддом и что необходимое в ней должно быть для удобства мамы и малыша, послеродовой уход и забота о новорожденном, грудное вскармливание, сроки пребывания и многие другие вопросы, волнующие каждую маму. Специалисты постарались уделить внимание всем присутствующим и сделать знакомство полезным и информативным, пригласив на новые встречи.

10.04.2024 | 21:53    620
Google представил интегрированное в Workspace приложение для создания видео с помощью искусственного интеллекта
Google запустил Vids - приложение на базе искусственного интеллекта, которое сочетает создание видео с совместной работой в реальном времени.
12.04.2024 | 09:06    2630
Ну, поехали: Юрий Гагарин в Дубне. Воспоминания очевидца
Есть жители Дубны, которые видели первого космонавта Земли, разговаривали с ним. Борис Михайлович Старченко - один из них. Вот как он рассказывает о встрече с Гагариным в 1963 году...
12.04.2024 | 19:44    227
Университет "Дубна" начинает сотрудничество с ИТ-компанией Cloud Com
Соглашение о сотрудничестве между Университетом "Дубна" и компанией Cloud Com было подписано на Форуме работодателей, недавно прошедшем в стенах ВУЗа.