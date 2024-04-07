Акция «Один щелчок спасает жизнь» прошла в автомагазинах Дубны

среда, 10 апреля 2024 | 17:59 730
Сотрудники Госавтоинспекции в Дубне провели информационно-пропагандистские мероприятия с посетителями автомагазинов в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь».

Автоинспекторы информировали взрослых участников дорожного движения о необходимости использования штатного ремня безопасности, который существенно повышает уровень защищенности водителя и пассажира, снижает тяжесть причиненных телесных повреждений во время резкого торможения при поездке на транспортном средстве.

Полицейские напомнили гражданам о необходимости использования в автомобиле детского удерживающего устройства и пояснили, что автокресло является основным и самым эффективным средством защиты при перевозке детей.

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