Акция «Один щелчок спасает жизнь!» прошла на автозаправке в Дубне

Автоинспекторы отметили важность использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в салоне автомобиля, рассказали, что использование пассивных средств защиты является одним из наиболее важных условий дорожной безопасности, а пренебрежение ими приводит к тяжелым травмам и трагическим последствиям в случае дорожно-транспортного происшествия. Также автоинспекторы разъяснили административную ответственность водителя за каждого не пристегнутого пассажира.