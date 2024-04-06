Акция «Один щелчок спасает жизнь!» прошла на автозаправке в Дубне

четверг, 11 апреля 2024 | 16:09 506
В городском округе Дубна сотрудники отдела Госавтоинспекции в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь!» на одной из автозаправочных станций города провели разъяснительную беседу с водителями транспортных средств о мерах безопасности на дороге.
Автоинспекторы отметили важность использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в салоне автомобиля, рассказали, что использование пассивных средств защиты является одним из наиболее важных условий дорожной безопасности, а пренебрежение ими приводит к тяжелым травмам и трагическим последствиям в случае дорожно-транспортного происшествия. Также автоинспекторы разъяснили административную ответственность водителя за каждого не пристегнутого пассажира.