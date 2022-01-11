103 день рождения отметила участница Великой Отечественной войны - почетный гражданин Дмитрова

понедельник, 15 апреля 2024 | 22:18 925
7 апреля 103 день рождения отметила участница Великой Отечественной войны Мария Тимофеевна Барсученко, в честь которой названа станция Caвёловского направления - "Платформа 75-км имени Барсученко" (с 17 мая 2019 года).

В ходе Битвы за Москву под бомбардировками и непрекращающимся огнём обеспечивала приготовление ж/д маршрутов и ручной перевод стрелок на станции Дмитров. 28 ноября 1941 года под огнём противника приготовила на станции маршрут, обеспечила манёвренность и продвижение бронепоезда № 73 войск НКВД, который отразил атаку противника и уничтожил 8 танков, что существенно изменило оперативную обстановку в районе города Дмитров.

За этот подвиг в 1942 году была награждена орденом Красной Звезды. Высокую награду ей вручил в Кремле председатель президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин.

Среди малоизвестных фактов об обороне Москвы в 1941 году - действия отдельного бронепоезда №73 на участке Дмитров-Яхрома

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Фото: Росгвардия
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Среди малоизвестных фактов об обороне Москвы в 1941 году - действия отдельного бронепоезда №73 на участке Дмитров-Яхрома
28 и 29 ноября 1941 года экипаж бронепоезда сражался на берегу канала Москва-Волга с наступавшими на Москву гитлеровцами. Благодаря этому, был сорван план неприятеля по молниеносному захвату города Дмитров.

После того, как немецкие войска были отброшены от Москвы, Мария Литневская (до замужества) была направлена на 3-месячную железнодорожную учёбу, работала дежурной по станции Дмитров. Летом 1944 года, после освобождения Вильнюса, была направлена в столицу Литовской ССР для помощи в организации работы железнодорожной станции при главном вокзале.

После окончания войны вернулась в Дмитров, до 1980 года занималась управлением движением на станции, исполняла обязанности начальника станции Дмитров.

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