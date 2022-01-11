103 день рождения отметила участница Великой Отечественной войны - почетный гражданин Дмитрова

В ходе Битвы за Москву под бомбардировками и непрекращающимся огнём обеспечивала приготовление ж/д маршрутов и ручной перевод стрелок на станции Дмитров. 28 ноября 1941 года под огнём противника приготовила на станции маршрут, обеспечила манёвренность и продвижение бронепоезда № 73 войск НКВД, который отразил атаку противника и уничтожил 8 танков, что существенно изменило оперативную обстановку в районе города Дмитров.

За этот подвиг в 1942 году была награждена орденом Красной Звезды. Высокую награду ей вручил в Кремле председатель президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин.