103 день рождения отметила участница Великой Отечественной войны - почетный гражданин Дмитрова

В ходе Битвы за Москву под бомбардировками и непрекращающимся огнём обеспечивала приготовление ж/д маршрутов и ручной перевод стрелок на станции Дмитров. 28 ноября 1941 года под огнём противника приготовила на станции маршрут, обеспечила манёвренность и продвижение бронепоезда № 73 войск НКВД, который отразил атаку противника и уничтожил 8 танков, что существенно изменило оперативную обстановку в районе города Дмитров.
За этот подвиг в 1942 году была награждена орденом Красной Звезды. Высокую награду ей вручил в Кремле председатель президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин.
Среди малоизвестных фактов об обороне Москвы в 1941 году - действия отдельного бронепоезда №73 на участке Дмитров-Яхрома
После того, как немецкие войска были отброшены от Москвы, Мария Литневская (до замужества) была направлена на 3-месячную железнодорожную учёбу, работала дежурной по станции Дмитров. Летом 1944 года, после освобождения Вильнюса, была направлена в столицу Литовской ССР для помощи в организации работы железнодорожной станции при главном вокзале.
После окончания войны вернулась в Дмитров, до 1980 года занималась управлением движением на станции, исполняла обязанности начальника станции Дмитров.