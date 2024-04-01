Знаменитый дом "Атом не солдат" в Дубне обрел новую летнюю подсветку

"АТОМ НЕ СОЛДАТ, АТОМ - РАБОЧИЙ"

Эта фраза (почему-то без знаков препинания) выложена кирпичом на южном торце дома по адресу: улица Сахарова, 15 в Дубне.

"Пусть будет атом рабочим, а не солдатом", - эта знаменитая фраза физика и руководителя Атомного проекта СССР Игоря Курчатова вошла в историю.

4-этажный 7-подъездный жилой дом, на котором изображена надпись, - одна из достопримечательностей Дубны - построен в 1969 году. С тех пор почтовые отделения города часто получают отправления с адресом получателя: дом "Атом не солдат".