Знаменитый дом "Атом не солдат" в Дубне обрел новую летнюю подсветку

пятница, 29 марта 2024 | 12:28 811
Вечером 28 марта протестировали новую подсветку дома "Атом не солдат" на улице Сахарова в Дубне.
Подсветка постоянно заработает летом с началом туристического сезона.
"АТОМ НЕ СОЛДАТ, АТОМ - РАБОЧИЙ"
Эта фраза (почему-то без знаков препинания) выложена кирпичом на южном торце дома по адресу: улица Сахарова, 15 в Дубне.
"Пусть будет атом рабочим, а не солдатом", - эта знаменитая фраза физика и руководителя Атомного проекта СССР Игоря Курчатова вошла в историю.
4-этажный 7-подъездный жилой дом, на котором изображена надпись, - одна из достопримечательностей Дубны - построен в 1969 году. С тех пор почтовые отделения города часто получают отправления с адресом получателя: дом "Атом не солдат".