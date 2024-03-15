Завод автомобильных подшипников №1 в Дубне приступает к строительству второй очереди

вторник, 12 марта 2024 | 19:41 701 Мининвест Подмосковья
Завод автомобильных подшипников №1, работающий в ОЭЗ «Дубна», приступает к строительству второй очереди своего предприятия на территории особой экономической зоны. Компанией уже получено разрешение на строительство.

Компания «ЗАП № 1» специализируется на изготовлении радиально-упорных ступичных автомобильных подшипников с шестым классом точности и выше. Продукция предприятия позволяет восполнить потребности российского рынка в необходимых автокомпонентах, заместив иностранные аналоги.

«Площадь нового объекта составит 1,3 тыс. кв. метров. В его запуск компания планирует инвестировать более 200 млн рублей. На сегодняшний день «ЗАП № 1» уже активно работает на мощностях, созданных в рамках первой очереди строительства. Общий объем инвестиций в строительство и оснащение первой очереди оценивается компанией в более чем 200 млн рублей», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь первой, работающей с мая прошлого года, производственной площадки составляет более 1,4 тыс. кв. метров. Она оснащена самым передовым оборудованием. Запуск второй очереди современного предприятия позволит создать на производстве «ЗАП № 1» еще около 20 новых рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся около 30 человек.

По словам генерального директора ООО «ЗАП № 1» Сергея Ненадкевича, только в феврале этого года на заводе было произведено более 5450 ступичных подшипников. Ежемесячно завод наращивает объемы производства и в течение 2024 здесь планируют произвести порядка 180 тысяч единиц продукции.

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