Завершено расследование несчастного случая на производстве в Кимрах

Несчастный случай произошел с заведующим сектором технических средств МУК ДК «Центральный». При подготовке сцены к праздничному мероприятию произошло падение с приставной лестницы. В результате произошедшего работник получил тяжелую производственную травму.

Основная причина несчастного случая - неудовлетворительная организация производства работ. При выполнении работ лестница не была закреплена к устойчивым конструкциям, отсутствовали страховочные системы, предотвращающие сдвиг и опрокидывание приставной лестницы.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.