Завершено расследование несчастного случая на производстве в Кимрах

понедельник, 25 марта 2024 | 16:33 488 Роструд
Государственная инспекция труда в Тверской области завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в МУК ДК «Центральный» Кимрского округа.

Несчастный случай произошел с заведующим сектором технических средств МУК ДК «Центральный». При подготовке сцены к праздничному мероприятию произошло падение с приставной лестницы. В результате произошедшего работник получил тяжелую производственную травму.

Основная причина несчастного случая - неудовлетворительная организация производства работ. При выполнении работ лестница не была закреплена к устойчивым конструкциям, отсутствовали страховочные системы, предотвращающие сдвиг и опрокидывание приставной лестницы.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.

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