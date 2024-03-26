Велосипедную "Дубненскую кругосветку" планируют построить за 42 млн рублей

Извещение опубликовано 26 марта в Единой информационной системе в сфере закупок. Первоначальная стоимость контракта - 42 495 464,87 ₽. Окончание подачи заявок - 11 апреля 2024 года. Заказчиком является Дирекция развития наукограда Дубна.

Подрядчику предстоит выполнить работы по снятию асфальтобетонных покрытий, разборке бортовых камней, обустройству дорожных покрытий и тротуаров, посеву газонов, установке фонарных столбов, урн и др.

Первый участок «Дубненской кругосветки» пройдет от моста до ул. Мичурина - к этим работам планируется приступить уже в мае. Трасса начнётся от железнодорожного переезда под мостом. Здесь же обустроят территорию отдыха с беседкой, лавочками, информационными стендами, велопарковками. Дальше путь ляжет вдоль автодороги до Комсомольской набережной. Этот участок расширят, а саму велодорожку обезопасят перильными ограждениями, рядом обустроят тротуар. Дальше трасса пройдёт по Комсомольской и Менделеевской набережным и завершится на улице Мичурина