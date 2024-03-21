В Университете «Дубна» проложили путь к сверхпроводникам и спинтронике

Работы под руководством профессора Кафедры нанотехнологий и новых материалов Юрия Шукринова проводятся в рамках НИР «Исследование аномальных джозефсоновских наноструктур и разработка предложений по их применению в сверхпроводниковой электронике и спинтронике».

В последние годы проводятся интенсивные исследования на стыке двух областей физики: сверхпроводимости и магнетизма. Оказалось, что в наноструктурах «сверхпроводник-ферромагнетик-сверхпроводник» возможно их сосуществование и взаимное влияние друг на друга. Открылась возможность управлять магнитным моментом с помощью сверхпроводящего тока.

В рамках НИР в 2024 году будут исследованы различные механизмы частотной синхронизации в джозефсоновском переходе «сверхпроводник-ферромагнетик-сверхпроводник», определены новые свойства образованных ступенек, исследованы свойства гистерезиса нового типа, вызванного переходами между различными состояниями намагниченности. Предполагается рассмотреть возможность использования исследуемых систем в качестве сверхпроводникового диода, обладающего сверхмалым рассеянием энергии.

Это позволит разработать новые методы контроля намагниченности в сверхпроводниковых наноструктурах, которые могут найти широкое применение в сверхпроводниковой электронике и спинтронике.

Работы группы Юрия Шукринова в этом направлении были отмечены Первой премией ОИЯИ. В состав научного коллектива входят студенты кафедры нанотехнологий и новых материалов, а студентка кафедры Ольга Кибардина за успехи исследований джозефсоновских наноструктур удостоена именной стипендии ОИЯИ.

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