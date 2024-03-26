В Университете "Дубна" открылась выставка работ студентов-дизайнеров Института системного анализа и управления

Старший преподаватель ИСАУ и один из инициаторов выставки Ирина Бархатова отмечает, что часть работ выполнена в рамках летней практики (заставки для образовательных курсов) и что в экспозицию также вошли курсовые и конкурсные работы, а также проекты, выполненные для работодателей.На открытии выставки говорили не только о представленных работах, но и о будущих проектах.

Научный руководитель ИСАУ Евгения Черемисина предложила участникам выставки подумать над рекламой специализированных лабораторий ИСАУ. А еще у преподавателей возникла идея издать художественный альбом «Мир глазами студентов-дизайнеров ИСАУ».