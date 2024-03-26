В Университете "Дубна" открылась выставка работ студентов-дизайнеров Института системного анализа и управления

среда, 27 марта 2024 | 17:01 702 Университет "Дубна"
Это уже третья по счету выставка учащихся ИСАУ направления «Прикладная информатика в компьютерном дизайне».

В этот раз экспозицию составили работы, представляющие весь спектр дисциплин, изучаемых на данном направлении.

Каков же мир, увиденный глазами студентов? Он очень притягательный: яркий, фантастический, весенний и отчасти хулиганский. Геометрические композиции парят и танцуют в воздухе; чайники и чашки в свободном полете ведут неспешный диалог; буквы висят на вешалках, как одежда, и складываются в слова; люди и персонажи медитируют на тему ускоряющегося времени, а сундуки и чемоданы напоминают, что путешествия и приключения никто не отменял. Эта выставка - про красоту, гармонию и благополучие, с красивыми домами и интерьерами, с гоночными машинами и успешными бизнес-проектами, а еще про легкость, юность и самоиронию.

Старший преподаватель ИСАУ и один из инициаторов выставки Ирина Бархатова отмечает, что часть работ выполнена в рамках летней практики (заставки для образовательных курсов) и что в экспозицию также вошли курсовые и конкурсные работы, а также проекты, выполненные для работодателей.На открытии выставки говорили не только о представленных работах, но и о будущих проектах.

Научный руководитель ИСАУ Евгения Черемисина предложила участникам выставки подумать над рекламой специализированных лабораторий ИСАУ. А еще у преподавателей возникла идея издать художественный альбом «Мир глазами студентов-дизайнеров ИСАУ».

Пока альбом не издан, работы студентов-дизайнеров можно увидеть в Университете на третьем этаже главного корпуса или на виртуальной выставке в Яндекс.Дзен ИСАУ.

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