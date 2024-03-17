В Талдоме полицейские задержали содержательницу наркопритона

понедельник, 11 марта 2024 | 19:50 632 ГУ МВД России по Московской области
Сотрудниками группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Талдомскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана неработающая 23-летняя местная жительница, подозреваемая в организации притона для потребления наркотиков.

Установлено, что подозреваемая систематически предоставляла принадлежащую ей квартиру, расположенную в мкрн. ПМК-21 г. Талдом, своим наркозависимым знакомым для употребления синтетических наркотиков.

В момент посещения квартиры сотрудниками полиции обнаружены трое местных жителей в возрасте 26, 37 и 40 лет, находящихся в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования.  Они были доставлены в Отдел полиции и привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

В отношении задержанной дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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