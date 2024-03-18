В поликлинике Дубненской больницы приступил к работе врач-гериатр

В 2014 г. врач окончила Кировскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 2015 г. - интернатуру Казанского государственного медицинского университета по специальности «Терапия». В 2017 г. прошла профессиональную переподготовку по специальности «Общая врачебная практика», а в 2021 г. - по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», в 2020 году - по специальности «Гериатрия».

Врач уже ведет прием, проводит осмотр, диагностику и клинические тестирования, позволяющие выявить физические и психические нарушения, назначает лечение и рассказывает о профилактике заболеваний и дает полезные рекомендации для продления активного долголетия.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Рады приветствовать нового специалиста, который приступил к работе с заботой о здоровье старшего поколения Дубны. Напомню, что левобережная поликлиника полностью укомплектована терапевтами, а в ближайшее время к работе приступят еще несколько специалистов - невролог, офтальмолог, врач общей практики», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Для жителей Дубны возраста 60+, при наличии показаний, имеется возможность получить направление на госпитализацию в гериатрическое отделение Талдомской больницы.

В отделении пациенты проходят комплексное обследование, лечение и реабилитацию, находятся под постоянным вниманием врачей-специалистов - гериатр, невролог, офтальмолог, хирург, эндокринолог и другие.

Направление можно получить у лечащего врача. Медицинская помощь оказывается по полису ОМС.