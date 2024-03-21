В поликлинике Дубненской больницы для пациентов работает «Школа сахарного диабета»

вторник, 26 марта 2024 | 22:52 225 Дубненская больница
Занятия ведет врач-эндокринолог Наталья Саликова.

На встречах специалист рассказывает пациентам о течении заболевания, его лечении, способах самоконтроля, профилактике осложнений и обучает правильному измерению уровня глюкозы в крови. Специалист отмечает, что сахарный диабет – серьезное заболевание, которое требует постоянного наблюдения.

Основными его симптомами являются: жажда, частое мочеиспускание, чувство голода, снижение веса без причины, усталость, снижение остроты зрения и другие признаки. При любом недомогании необходимо сразу обращаться к врачу. Для сохранения здоровья важно ежегодно проходить диспансеризацию и профилактический медосмотр.

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