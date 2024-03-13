В ОЭЗ "Дубна" запустят производство препарата для предупреждения послеродового кровотечения

вторник, 12 марта 2024 | 14:45 634 Мининвест Подмосковья
Компания «ПСК Фарма», резидент ОЭЗ «Дубна», получила регистрационное удостоверение на гормональный препарат для предупреждения послеродового кровотечения. Действующим веществом лекарственного препарата является карбетоцин.

Сильное послеродовое кровотечение является наиболее распространенной причиной материнской смертности. Снижение показателя материнской смертности – важнейшая задача в масштабах страны и мира. 

Решению проблемы послеродового кровотечения способствует, прежде всего, инъекционное введение утеротоников сразу же после родов. Самым распространенным является окситоцин. Карбетоцин – активное вещество препарата «ПСК Фарма» – в свою очередь является длительно действующим синтетическим аналогом окситоцина.

«Обеспечить роддома и акушерские отделения больниц необходимым ассортиментом эффективных лекарственных препаратов – важнейшая задача. Начало производства в Подмосковье собственного гормонального препарата для предотвращения кровотечений имеет большое значение для безопасности жизни и здоровья пациенток», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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