В ОЭЗ "Дубна" запустят производство препарата для предупреждения послеродового кровотечения

Сильное послеродовое кровотечение является наиболее распространенной причиной материнской смертности. Снижение показателя материнской смертности – важнейшая задача в масштабах страны и мира.
Решению проблемы послеродового кровотечения способствует, прежде всего, инъекционное введение утеротоников сразу же после родов. Самым распространенным является окситоцин. Карбетоцин – активное вещество препарата «ПСК Фарма» – в свою очередь является длительно действующим синтетическим аналогом окситоцина.
«Обеспечить роддома и акушерские отделения больниц необходимым ассортиментом эффективных лекарственных препаратов – важнейшая задача. Начало производства в Подмосковье собственного гормонального препарата для предотвращения кровотечений имеет большое значение для безопасности жизни и здоровья пациенток», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.