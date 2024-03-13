В ОЭЗ "Дубна" запустят производство препарата для предупреждения послеродового кровотечения

На выставке «Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации», которая открыта в Госдуме РФ 13 марта, компании-производители компьютерного оборудования из ОЭЗ "Дубна" представляют свою новейшую серийную...

На выставке «Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации», которая открыта в Госдуме РФ 13 марта, компании-производители компьютерного оборудования из ОЭЗ "Дубна" представляют свою новейшую серийную...

18.03.2024 | 22:13

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