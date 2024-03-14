В ОЭЗ «Дубна» показали итальянские страсти

понедельник, 11 марта 2024 | 21:13 642 Мининвест Подмосковья
В рамках «Культурной странички» – нового проекта управляющей компании ОЭЗ «Дубна» – жителям наукограда представили спектакль «Дети понедельника».

На сцене в Конгресс-центре ОЭЗ "Дубна" 7 марта любители театрального искусства посмотрели спектакль «Дети понедельника» Кимрского театра драмы и комедии в постановке режиссера, заслуженного артиста России Евгения Сикачева. 

Комедия рассказывает историю молодого итальянца, который познакомился с девушкой по Интернету, но быстро разочаровался, однако прервать онлайн-знакомство оказалось не так просто.

Управляющая компания ОЭЗ продолжит развивать проект «Культурные странички» и готовится предложить зрителям новые мероприятия.

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