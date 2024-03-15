В Объединенном институте стартовала 24-я стажировка JEMS

Программа JEMS призвана дать участникам за максимально короткий срок – 5 дней – широкое представление о различных сферах деятельности Объединенного института.

В 24-й по счету программе принимают участие руководители различных уровней и сотрудники в роли координаторов по сотрудничеству Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины, Института ядерных проблем Белорусского государственного университета, Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Дальневосточного федерального университета, Воронежского, Смоленского и Тверского государственных университетов, а также Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

В течение пяти дней участники посетят все семь лабораторий Объединенного института и ознакомятся с его флагманскими проектами, встретятся с ведущими учеными. Помимо посещения исследовательской инфраструктуры в Лабораториях в программе предусмотрены лекции по избранным научным направлениям деятельности Института, об истории ОИЯИ, международном сотрудничестве, его образовательных программах и социальной инфраструктуре.