В Музее Дубны прошло открытие выставки к 30-летию Университета "Дубна"

Девиз выставки — «Знание. Наука. Возможности». Выставка включает в себя несколько элементов: рассказ об истории создания Университета, о тех людях, которые стояли у истоков ВУЗа, и об успехах студентов и преподавателей, которые Университет демонстрирует сегодня.
Так, огромный блок выставки посвящен научно-исследовательской работе, результаты которой демонстрируют реальные экспонаты, такие, как достижение виртуальной лаборатории - VR-байк.
Для детей и подростков организованы интерактивная программа и творческие занятия. А в конце осмотра у каждого посетителя будет возможность оставить памятную надпись на специальном стенде 30-летия ВУЗа, сделать фото в мантии и с дипломом выпускника Университета «Дубна».
Адрес: проспект Боголюбова, д. 54 (второй этаж вокзала «Большая Волга»)
График работы:
ВТОРНИК 10:00 — 19:00
СРЕДА 10:00 — 19:00
ЧЕТВЕРГ 12:00 — 20:00
ПЯТНИЦА 10:00 — 19:00
СУББОТА 11:00 — 17:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11:00 — 17:00
ПОНЕДЕЛЬНИК выходной
Посетить экспозицию можно будет до 1 июня