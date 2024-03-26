В Музее Дубны прошло открытие выставки к 30-летию Университета "Дубна"

Девиз выставки — «Знание. Наука. Возможности». Выставка включает в себя несколько элементов: рассказ об истории создания Университета, о тех людях, которые стояли у истоков ВУЗа, и об успехах студентов и преподавателей, которые Университет демонстрирует сегодня.

Так, огромный блок выставки посвящен научно-исследовательской работе, результаты которой демонстрируют реальные экспонаты, такие, как достижение виртуальной лаборатории - VR-байк.

Для детей и подростков организованы интерактивная программа и творческие занятия. А в конце осмотра у каждого посетителя будет возможность оставить памятную надпись на специальном стенде 30-летия ВУЗа, сделать фото в мантии и с дипломом выпускника Университета «Дубна».