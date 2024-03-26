В Музее Дубны прошло открытие выставки к 30-летию Университета "Дубна"

среда, 27 марта 2024 | 17:28 709
26 марта гостями торжественной церемонии в Музее Дубны стали представители администрации города Дубна, руководство Университета "Дубна", а также его студенты и сотрудники.

Девиз выставки — «Знание. Наука. Возможности». Выставка включает в себя несколько элементов: рассказ об истории создания Университета, о тех людях, которые стояли у истоков ВУЗа, и об успехах студентов и преподавателей, которые Университет демонстрирует сегодня.

Так, огромный блок выставки посвящен научно-исследовательской работе, результаты которой демонстрируют реальные экспонаты, такие, как достижение виртуальной лаборатории - VR-байк.

Для детей и подростков организованы интерактивная программа и творческие занятия. А в конце осмотра у каждого посетителя будет возможность оставить памятную надпись на специальном стенде 30-летия ВУЗа, сделать фото в мантии и с дипломом выпускника Университета «Дубна».

Адрес: проспект Боголюбова, д. 54 (второй этаж вокзала «Большая Волга»)

График работы:

ВТОРНИК    10:00 — 19:00
СРЕДА    10:00 — 19:00
ЧЕТВЕРГ    12:00 — 20:00
ПЯТНИЦА    10:00 — 19:00
СУББОТА    11:00 — 17:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ    11:00 — 17:00
ПОНЕДЕЛЬНИК    выходной

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