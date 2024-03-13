В Москве появились огромные крысы

Крупные серые крысы в Москве являются представителями вида, который попал в Россию из Китая. Их появление на поверхности может быть связано с холодом.
"В России крысы обитают уже более века. У нас сначала жили черные крысы, которые попали в страну из Европы через торговый флот, корабли. Их родиной считается Индия. После их выдавили более крупные по размерам серые крысы, или «пасюки», которые попали к нам из Китая", — рассказал биолог Павел Глазков.
Он отметил, что вид отличается высоким интеллектом и хитростью, отлично приспосабливается к внешним факторам. По словам специалиста, вытравить серых крыс невозможно, хотя борьба с ними идет постоянно.
"Порой они действительно могут быть больших размеров, но больше своего биологического они не вырастут. Отрава и ловушки против них эффективны, но этого недостаточно. Нужно ограничить доступ к пищевым отходам, то есть отсечь кормовую базу, чтобы полностью избавиться от грызунов", — сказал он.