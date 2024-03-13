В Москве появились огромные крысы

Он отметил, что вид отличается высоким интеллектом и хитростью, отлично приспосабливается к внешним факторам. По словам специалиста, вытравить серых крыс невозможно, хотя борьба с ними идет постоянно.

"Порой они действительно могут быть больших размеров, но больше своего биологического они не вырастут. Отрава и ловушки против них эффективны, но этого недостаточно. Нужно ограничить доступ к пищевым отходам, то есть отсечь кормовую базу, чтобы полностью избавиться от грызунов", — сказал он.