В Израиле освоили производство мяса на 3D принтере

четверг, 28 марта 2024 | 13:00 712 Redefine Meat
Израильская компания Redefine Meat сделала 3D-принтер, который может печатать мясо тоннами.

Компания планирует печатать 15 тонн продукции в день, в том числе для розничной продажи в магазинах. Сейчас у Redefine Meat восемь таких принтеров, шесть из которых уже отправились в Нидерланды, где вскоре заработает завод.

Машина создаёт растительные аналоги трёх составляющих мяса — мышц, жира и крови, — а затем комбинирует их для производства разных продуктов. Основными ингредиентами для печати являются нут, соя, горох, свёкла, пищевые дрожжи и кокосовое молоко.

Изображение носит ознакомительный характер
26.03.2024 | 13:15    727
Пожар в хозяйственной постройке в левобережной Дубне
26 марта в 06:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в Дубне на Коммунальном проезде.
26.03.2024 | 11:52    666
Студенты Университета "Дубна" тренируют компетенции предпринимателя
19 марта в Университете "Дубна" уже во второй раз прошел тренинг предпринимательских компетенций, в котором приняли участие более 80 студентов.
28.03.2024 | 17:09    708
В Дубне прошел интенсив по подготовке к ЕГЭ по английскому языку
23 марта в дубненском Физико-математическом лицее имени В.Г. Кадышевского прошел городской интенсив по подготовке к ЕГЭ по английскому языку.