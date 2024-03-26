В Израиле освоили производство мяса на 3D принтере

Израильская компания Redefine Meat сделала 3D-принтер, который может печатать мясо тоннами.
Компания планирует печатать 15 тонн продукции в день, в том числе для розничной продажи в магазинах. Сейчас у Redefine Meat восемь таких принтеров, шесть из которых уже отправились в Нидерланды, где вскоре заработает завод.
Машина создаёт растительные аналоги трёх составляющих мяса — мышц, жира и крови, — а затем комбинирует их для производства разных продуктов. Основными ингредиентами для печати являются нут, соя, горох, свёкла, пищевые дрожжи и кокосовое молоко.