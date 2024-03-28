В Дубне прошел интенсив по подготовке к ЕГЭ по английскому языку

Мероприятие было организовано не только как образовательная практика для выпускников, но также стало стажировкой для их учителей.
Эксперты ЕГЭ, включая учителей лицея и других образовательных учреждений города, провели интенсив, на котором учащиеся под руководством экспертов проработали два задания с развернутым ответом: «Личное электронное письмо» и сочинение «Описание графика».
Ученики 11 классов школ округа получили возможность написать пробный экзамен по этим заданиям с проверкой экспертами ЕГЭ, а также получить устные индивидуальные рекомендации по работам и письменные комментарии по каждой работе. Учителя не только внимательно выслушали все выступления и изучили чек-листы по выполнению заданий, но и дали ответы на вопросы относительно особенностей подготовки к письменным экзаменационным заданиям.