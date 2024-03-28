В Дубне прошел интенсив по подготовке к ЕГЭ по английскому языку

четверг, 28 марта 2024 | 17:09 707 Лицей Кадышевского
23 марта в дубненском Физико-математическом лицее имени В.Г. Кадышевского прошел городской интенсив по подготовке к ЕГЭ по английскому языку.

Мероприятие было организовано не только как образовательная практика для выпускников, но также стало стажировкой для их учителей.

Эксперты ЕГЭ, включая учителей лицея и других образовательных учреждений города, провели интенсив, на котором учащиеся под руководством экспертов проработали два задания с развернутым ответом: «Личное электронное письмо» и сочинение «Описание графика».

Ученики 11 классов школ округа получили возможность написать пробный экзамен по этим заданиям с проверкой экспертами ЕГЭ, а также получить устные индивидуальные рекомендации по работам и письменные комментарии по каждой работе. Учителя  не только внимательно выслушали все выступления и изучили чек-листы по выполнению заданий, но и дали ответы на вопросы относительно особенностей подготовки к письменным экзаменационным заданиям.

Мероприятие стало ценным опытом как для учеников, так и для их педагогов, помогая им лучше подготовиться к предстоящему экзамену по английскому языку.

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