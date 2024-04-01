В своем докладе Директор ОИЯИ Григорий Трубников, в частности, сообщил, что по инициативе Института в Дубне планируется создание международного инновационного парка науки и технологий, включая строительство современного кампуса Университета "Дубна".

Проект подразумевает комплексное развитие прилегающих территорий и будет реализовываться совместно с высокотехнологичными партнерами из стран-участниц и стран-партнеров ОИЯИ, ОЭЗ «Дубна», региональными и федеральными органами исполнительной власти, Государственным университетом «Дубна».