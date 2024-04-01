В Дубне планируется создание международного инновационного парка науки и технологий

среда, 27 марта 2024 | 16:23 736 ОИЯИ
22 марта в Дубне прошла очередная сессия Комитета полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований.

В своем докладе Директор ОИЯИ Григорий Трубников, в частности, сообщил, что по инициативе Института в Дубне планируется создание международного инновационного парка науки и технологий, включая строительство современного кампуса Университета "Дубна".

Проект подразумевает комплексное развитие прилегающих территорий и будет реализовываться совместно с высокотехнологичными партнерами из стран-участниц и стран-партнеров ОИЯИ, ОЭЗ «Дубна», региональными и федеральными органами исполнительной власти, Государственным университетом «Дубна».

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