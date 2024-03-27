Студенты Университета "Дубна" тренируют компетенции предпринимателя

вторник, 26 марта 2024 | 11:52 328 Университет "Дубна"
19 марта в Университете "Дубна" уже во второй раз прошел тренинг предпринимательских компетенций, в котором приняли участие более 80 студентов.

Тренинг STARTUP HUB – часть федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Провел его руководитель проекта ReputationLab, основатель и исполнительный директор компаний SidorinLab и Reputation House Никита Прохоров.

На тренинге студенты прошли основные этапы работы над стартапом: формирование команды и распределение ролей, генерация идей, построение бизнес-модели, создание MVP, питч-сессия проектов перед инвесторами. Самые активные студенты получили призы.

Такие мероприятия дают возможность студентам попробовать себя в роли предпринимателя или участника стартапа, формируют понимание процесса – пути от идеи до продукта и первых продаж. Также участники развивают в себе креативность, лидерские качества, уверенность в себе, толерантность к ошибкам и мотивированность.

В этом году Университет получил грант и теперь является тренинговой площадкой Платформы университетского технологического предпринимательства. Очередные тренинги пройдут уже в осеннем семестре следующего учебного года.

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