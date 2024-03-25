Специалисты МСЧ № 9 Дубны оказывают психологическую помощь нуждающимся после теракта в «Крокус Сити Холл»

23 марта сформированы два отряда квалифицированных психологов ФМБА России. Все специалисты имеют опыт оказания экстренной психологической помощи при ЧС и в условиях проведения СВО.
Первый отряд из 12 профильных специалистов психологической службы Агентства развернут на базе судебно-медицинского морга и работает в сотрудничестве с Московской службой психологической помощи, НМИЦ психиатрии имени В.П. Сербского, психологами МЧС и Следственного комитета. Психологи сопровождают членов семей погибших на территории центра и в местах ожидания.
Еще 11 специалистов, включая психологов Медико-санитарной части № 9 Дубны, работают в бизнес-центре «Кубик», в помещениях фонда «Защитники Отечества». Круглосуточная работа психологов организована в три смены.