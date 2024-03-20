С наградами вернулись пловцы Дубны с первенства Московской области

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов 1 разряда и выше из 38 регионов и округов Московской области. Дубненскую команду представляли 8 спортсменов: 6 человек - КМС, 2 человека - 1 разряд.

Чемпионами стали: Романов Константин на дистанции 50 м баттерфляем и эстафетная команда 4х200 м кролем - всё КМС

Призёрами стали: Огурцов Арсений - 50 м на спине и Кудрина Виктория - 100 м на спине

4-5 места заняли: Веселова Милена и Лукуткин Егор

Впервые выполнил норматив КМС Олег Куницкий.

Команду подготовили тренеры спортивной школы «Дубна»: Егоров Сергей Михайлович, Россомагин Геннадий Геннадьевич и Березуцкий Игорь Евгеньевич.