Российские маркетплейсы заполонили фальшивые китайские смартфоны Realme и Xiaomi

вторник, 12 марта 2024 | 23:20 660 CNews
В каталоге маркетплейса Ozon выявлены десятки поддельных китайских смартфонов известных брендов, которые продаются по очень низкой цене, но предлагают характеристики, которых нет даже у самих флагманов.

Причем часть из этих фальшивых устройств доставляется не из Китая, а со складов в Московской области. Найдены смартфоны, мимикрирующие под бренды Xiaomi, Redmi, Poсo, Tecno, и даже Apple и Samsung.

Продавцы подделок не пытаются выдать свои товары за оригинальные и незначительно изменяют названия брендов, предлагая устройства с характеристиками, не соответствующими официальным моделям. Например, встречаются смартфоны Realmei C55 по более низкой цене, чем настоящий Realme C55. Причем продавец неоригинального устройства указывает завышенные характеристики, которые не соответствует ни настоящему Realme C55, ни самому предлагаемому гаджету фактически.

Фейковые модели, которые мимикрируют под Redmi — Redme и Readmi, Poco — Pacoo или Poc0, Infinix — Infin, Tecno — Toeno, а также iPhone — i14 или i15. Покупатели, приобретающие подделки, часто жалуются на низкое качество и плохую производительность устройств.

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