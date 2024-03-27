Прототип сверхзвукового лайнера Boom совершил первый полет

В 2003 году последний сверхзвуковой «Конкорд» окончательно отправился в ангар. Однако, спустя десять лет, интерес к идее сверхзвуковых полетов пассажирских и грузовых лайнеров возник вновь.

Подобный проект есть у американского стартапа Boom Supersonic, который с 2016 года разрабатывает самолет, способный летать быстрее «Конкорда». Цель компании — построить надежный и эффективный во всех отношениях авиалайнер Overture, предназначенный для перевозки 80 пассажиров со скоростью 1,7 Маха. В прошлом году опытный образец XB-1 получил разрешение на испытательные полеты над пустыней Мохаве.

В прошедшие выходные прототип XB-1 длиной 19 метров и размахом крыльев 6 м поднялся на высоту 2170 м и развил скорость 238 узлов (440 км/ч). Три его экспериментальных двигателя GE J85-15 суммарно выдали максимальную тягу 5,5 т.