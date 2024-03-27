Прототип сверхзвукового лайнера Boom совершил первый полет

понедельник, 25 марта 2024 | 19:40 453 New Atlas
Получив в прошлом году разрешение от регулятора, американский стартап Boom Supersonic в прошедшие выходные впервые поднял в воздух прототип будущего сверхзвукового пассажирского авиалайнера.

В 2003 году последний сверхзвуковой «Конкорд» окончательно отправился в ангар. Однако, спустя десять лет, интерес к идее сверхзвуковых полетов пассажирских и грузовых лайнеров возник вновь.

Подобный проект есть у американского стартапа Boom Supersonic, который с 2016 года разрабатывает самолет, способный летать быстрее «Конкорда». Цель компании — построить надежный и эффективный во всех отношениях авиалайнер Overture, предназначенный для перевозки 80 пассажиров со скоростью 1,7 Маха. В прошлом году опытный образец XB-1 получил разрешение на испытательные полеты над пустыней Мохаве.

В прошедшие выходные прототип XB-1 длиной 19 метров и размахом крыльев 6 м поднялся на высоту 2170 м и развил скорость 238 узлов (440 км/ч). Три его экспериментальных двигателя GE J85-15 суммарно выдали максимальную тягу 5,5 т.

«Сегодня XB-1 совершил полет в той же разреженной атмосфере, в которой Bell X-1 впервые пробил звуковой барьер в 1947 году, — заявил Блейк Сколл, основатель и глава Boom Supersonic. — Я ждал этого полета с основания компании в 2014 году, и он стал самым значительным этапом на пути к сверхзвуковым пассажирским перелетам по всему свету».

Как только специалисты подтвердят аэродинамические характеристики и летную пригодность самолета, XB-1 сможет беспрепятственно (двигатели позволяли это сделать и в первом полете) развить скорость до 1 числа Маха, то есть превысит скорость звука.

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