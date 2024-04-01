Прививочная кампания против клещевого энцефалита стартовала в Дубненской больнице

четверг, 28 марта 2024 | 13:46 696 Дубненская больница
С приходом весны и наступлением теплого времени года активизируются и клещи. В конце марта и начале апреля появятся первые насекомые.

Защититься от инфекций можно с помощью вакцинации, она уже стартовала во всех взрослых и детских поликлиниках Дубненской больницы. Имеются вакцины для взрослых и для детей.

«Вакцинация является эффективным методом профилактики. Своевременно сделанная прививка предупреждает развитие болезней, а значит, сохраняет здоровье. Рекомендую не откладывать вакцинацию, использовать защитные средства, проводить тщательный осмотр себя и детей после прогулок и обрабатывать свои дачные участки. В случае обнаружения укуса клеща самостоятельно его удалять крайне не рекомендую, в этом случае нужно обратиться за медицинской помощью в больницу», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Прививку можно сделать бесплатно по полису ОМС как по предварительной записи, так и без, обратившись в прививочный кабинет поликлиник. Перед вакцинацией необходим осмотр врача.

  • Взрослая поликлиника №1, 2: Понедельник-пятница, с 8:00 до 15:00
  • Детская поликлиника №1: понедельник – четверг, с 9:00 до 14:00 (по записи к педиатру)
  • Детская поликлиника №2 (левый берег): вторник - четверг, с 8:00 до 15:00 (по записи к педиатру)
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