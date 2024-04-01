Прививочная кампания против клещевого энцефалита стартовала в Дубненской больнице

Защититься от инфекций можно с помощью вакцинации, она уже стартовала во всех взрослых и детских поликлиниках Дубненской больницы. Имеются вакцины для взрослых и для детей.

«Вакцинация является эффективным методом профилактики. Своевременно сделанная прививка предупреждает развитие болезней, а значит, сохраняет здоровье. Рекомендую не откладывать вакцинацию, использовать защитные средства, проводить тщательный осмотр себя и детей после прогулок и обрабатывать свои дачные участки. В случае обнаружения укуса клеща самостоятельно его удалять крайне не рекомендую, в этом случае нужно обратиться за медицинской помощью в больницу», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Прививку можно сделать бесплатно по полису ОМС как по предварительной записи, так и без, обратившись в прививочный кабинет поликлиник. Перед вакцинацией необходим осмотр врача.