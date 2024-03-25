По факту гибели двоих человек при пожаре под Кимрами следствием проводится проверка

Второкурсница Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета «Дубна» Ольга Латунова в свои 19 лет - действующая чемпионка России по практической стрельбе (в огнестрельной дисциплине).

Второкурсница Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета «Дубна» Ольга Латунова в свои 19 лет - действующая чемпионка России по практической стрельбе (в огнестрельной дисциплине).

23.03.2024 | 22:20

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