По факту гибели двоих человек при пожаре под Кимрами следствием проводится проверка

вторник, 26 марта 2024 | 13:37 241 Следственный Комитет
Следственным отделом по городу Кимры проводится доследственная проверка по факту гибели двоих человек, тела которых обнаружены при тушении пожара в частном доме, расположенном в деревне Русилово Кимрского округа.

На месте происшествия работают следователь городского следственного отдела и криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего.

С целью установления условий, при которых имел место факт пожара, а также причин смерти, в ближайшее время будет назначено проведение пожарно-технической и медицинских экспертиз.

Следственное управление Следственного комитета призывает граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

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