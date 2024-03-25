По факту гибели двоих человек при пожаре под Кимрами следствием проводится проверка

Следственным отделом по городу Кимры проводится доследственная проверка по факту гибели двоих человек, тела которых обнаружены при тушении пожара в частном доме, расположенном в деревне Русилово Кимрского округа.
На месте происшествия работают следователь городского следственного отдела и криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего.
Два человека погибли на пожаре в деревне под Кимрами
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25.03.2024 | 17:29 484
25 марта в деревне Русилово (Стоянцевское сельское поселение) Кимрского муниципального округа произошёл пожар – загорелся жилой дом.
С целью установления условий, при которых имел место факт пожара, а также причин смерти, в ближайшее время будет назначено проведение пожарно-технической и медицинских экспертиз.
Следственное управление Следственного комитета призывает граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.