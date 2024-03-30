Определены победители конкурса «Идеи будущего» в Дубне

Он был организован Управляющей компанией и Фондом ОЭЗ «Дубна», Объединенным институтом ядерных исследований. Участие в мероприятии очно и по ВКС приняли порядка 100 школьников из наукограда и близлежащих городов. 12 из них стали победителями и в финальный день конкурса им торжественно вручили дипломы и призы.

Конкурс «Идеи будущего» стартовал в День российской науки. Он проходил в двух возрастных группах школьников, увлеченных научно-техническим творчеством. Для раскрытия их знаний и талантов организаторами было предложено 5 номинаций в различных сферах деятельности:

Номинация «Открывай новое» была нацелена на развитие образовательных технологий и позволила юным участникам размышлять о современной школе, роли педагогов, учеников и родителей в образовательном процессе. Название проекта «Сохраняй природу» не требует расшифровки. Номинация «Создавай будущее» предполагала достаточно широкую трактовку – это и разработка инновационных продуктов, и робототехника для применения в различных сферах, и нестандартные идеи для будущих научных и инженерных открытий. Те ребята, кто выбрал для себя тему «Меняй мир вокруг», предлагали варианты улучшения инфраструктуры города, создания и благоустройства парков, площадок, современных архитектурных и ландшафтных решений. Ну, а номинация «Предпринимай» ставила задачу запуска собственного бизнеса, превращения идеи в реальный проект, например, для модернизации предприятия или улучшения производственных процессов.

В представленных на суд жюри работах финалисты конкурса должны были применить инновационные решения с последующей возможностью их реализации в конкретном продукте. На это в первую очередь обращали внимание члены жюри, в которое вошли представители Фонда ОЭЗ «Дубна», Управляющей компании и компаний-резидентов «Энкор» и «Аркрэй», Университета «Дубна», партнеров ОЭЗ – Объединенного института ядерных исследований и ПАО «Промсвязьбанк», а также администрации города, Агентства развития наукограда, Управления народного образования, Центра развития образования города, Торгово-промышленной палаты.

Все финалисты конкурса могли получить экспертизу проектов и прокачать навыки публичного выступления перед аудиторией. А вот победители имеют также право поддержки в доработке проектов от опытных экспертов для того, чтобы в дальнейшем представить их на конкурсы регионального, федерального и международного уровня, а денежные призы для кого-то из них станут неплохим стартовым капиталом в реализации своих бизнес-идей на практике.

Победители конкурса «Идеи будущего»

В возрастной группе с 5 по 7 класс в номинациях:

«Открывай новое» - Алия Алмаева, Анастасия Рубина и Вера Власова, проект «Разработка научного квеста по Дубне в мобильном приложении izi.TRAVEL»;

«Создавай будущее» - Евгения Суровцева, «Обувь будущего». Артем Иванцов, «РОБОТ777»;

«Меняй мир вокруг» - Максим Носков, «Зеленые крыши»;

«Предпринимай» - Тимофей Ланских, «Сверхреалистичный симулятор вождения врсм».

В возрастной группе с 8 по 11 класс в номинациях: